Актриса и звезда "Квартала 95" Елена Кравец проснулась в кровати с чужим мужчиной
Как передает Politeka.net, это произошло в рамках миниатюры, сыгранной Еленой в «Женском квартале». Кравец сыграла учительницу, которая после бурного празднования встречи выпускников оказалась в постели одного из двоечников. Сначала ее персонаж в шоке от того, что происходит, но ближе к концу миниатюры решает остаться в спальне своего бывшего ученика.
«Месть двоечника учителю или утро после встречи выпускников...», - подписали видео авторы аккаунта.
За день видео посмотрели более 160 тысяч раз. В комментариях оставили массу комплиментов номеру.
«Супер спасибо!», «Класс Супер», «Это что-то…неперевершено, так говорят в Украине», «На встречи выпускников кто еще ходил?», «Номер просто бомба. Гениально», - пишут пользователи сети.
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Как известно, Елена Кравец является главой «Женского квартала», под крылом которого артистка собрала массу талантливых актрис.
Ранее мы писали, что Елена Кравец перенесла китайский вирус, после чего вернулась к работе и провела традиционный вечер чтений. Артистка поделилась фото с мероприятия, которое озадачило поклонников звезды. Многим показалось, что на снимке у Кравец очень грустный взгляд. Отметим, что Елена была одета в строгий костюм.
Напомним, что Елена Кравец ошарашила словами о разводе: «Я с этим справлюсь…».
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