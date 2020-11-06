Актриса и звезда "Квартала 95" Елена Кравец проснулась в кровати с чужим мужчиной

Как передает Politeka.net, это произошло в рамках миниатюры, сыгранной Еленой в «Женском квартале». Кравец сыграла учительницу, которая после бурного празднования встречи выпускников оказалась в постели одного из двоечников. Сначала ее персонаж в шоке от того, что происходит, но ближе к концу миниатюры решает остаться в спальне своего бывшего ученика.

«Месть двоечника учителю или утро после встречи выпускников...», - подписали видео авторы аккаунта.

За день видео посмотрели более 160 тысяч раз. В комментариях оставили массу комплиментов номеру.

«Супер спасибо!», «Класс Супер», «Это что-то…неперевершено, так говорят в Украине», «На встречи выпускников кто еще ходил?», «Номер просто бомба. Гениально», - пишут пользователи сети.

Как известно, Елена Кравец является главой «Женского квартала», под крылом которого артистка собрала массу талантливых актрис.

Ранее мы писали, что Елена Кравец перенесла китайский вирус, после чего вернулась к работе и провела традиционный вечер чтений. Артистка поделилась фото с мероприятия, которое озадачило поклонников звезды. Многим показалось, что на снимке у Кравец очень грустный взгляд. Отметим, что Елена была одета в строгий костюм.

Напомним, что Елена Кравец ошарашила словами о разводе: «Я с этим справлюсь…».

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