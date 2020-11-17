Скандальне викриття одного з учасників, що брехав "Холостячці" Ксенії Мішиній з першого ефіру, викликало бурю емоцій у користувачів Мережі

Як передає Politeka.net, на офіційній сторінці телеканалу СТБ в Instagram ведеться гаряче обговорення 4-го випуску проекту.

Так, один з учасників, Назар Дзівульський, який з найпершої зустрічі з Ксенією акцентував увагу на тому, що у нього є 5-річний син, з яким він нібито проводить багато часу, при цьому з матір'ю дитини не живе.

В ефірі, під час ініційованої Мішиною прес-конференції, розкрився жахливий обман Назара. Виявляється, він відмовився від прав на дитину і тільки за місяць до початку шоу визнав своє батьківство. Більш того, до Мішиної звернулася у відеозверненні мати дитини Назара, яка розповіла всі деталі.

"Холостячка" серйозно поставилася до ситуації, не приховуючи сліз і свого обурення, адже, як відомо, вона теж сама виховує сина - 8-річного Платона.

"Вчора я відчула злість, образу і огиду. На мій превеликий жаль з цими емоціями стикаються мільйони жінок. Залишаючись один на один з усіма болями, проблемами і завданнями. У нас немає виходу, точніше ми його не шукаємо, ми просто йдемо і ставимо своїх дітей на ноги, без залишку віддаємо їм все: свою любов, час, турботу. Ми нічого не просимо натомість і тихо живемо з цим, знаючи, що ніхто не прийде до нас на допомогу. Та ми й не чекаємо. Але так бути не повинно. Відповідальність - це не набір букв. Відповідальність - від слова відповідь... Вам, дорогі мої жінки, я хочу сказати: ви не одні, ми є один у одного. Не бійтеся звернутися за допомогою до мам, подруг, сестер", - поділилася емоціями Мішина в своєму мікроблозі в Instagram.

Ефір з викриттям і подальшим зверненням "Холостячки" до українців викликали фурор, спровокувавши одкровення в коментарях:

"Я опинилася в цій ситуації! Поруч спить моя маленька дочка, один рік і чотири місяці. Чоловік нас кинув"

"Дуже душевно! І, спасибі їй за підтримку, тій жінці! Чоловік дійсно, сьогодні є, а завтра його немає. Дітки, це наше все :)"

"Я завагітніла від свого вітчима, коли мені було 17😫"

"Пані, Мішина, ви періодично читайте, що Вам пишуть, ще на початку вам писали - відмовтеся від усього цього, три каліки прибули до Вас на проект, особливо велосипедист, абзац, і що далі, діти, клоуни, психи і т. д., не принижуйтеся, якщо зараз ви одна з дитиною і з цією спеціальністю, то ні з одним з них ви нічого не побудуєте, вони всі брехали, коли дивилися сцену з поцілунками, їх всіх пересмикувало, бути актрисою, а також бути щасливою - це????????, тільки коли чоловік режисер, хоча й то?"

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