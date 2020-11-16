Прима-балерина і суддя проекту «Танці з зірками» Катерина Кухар вразила фігурою в облягаючому платті

Як повідомляє Politeka, фотографією знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.

"Балет-найважчий вид танцювального мистецтва... Тільки Інсайдер знає, що за легкістю буття і рухів ховаються неймовірні зусилля і пекельна, Каторжна багаторічна праця. Балету потрібно вчитися з дитинства і як мінімум 8 років", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Кухар позує в облягаючому платті з декольте, з спокусливого ракурсу показуючи значний бюст.

"Ви як Чорна перлина-рідкість і талант», «ви в балеті - витвір мистецтва, 💎 діамант проекту.Кожен раз дивлюся з трепетом, грудкою в горлі й не можу стримати сльози - я так тільки на Да Вінчі реагую», «найпрекрасніша», «танець був феєричним, і ви були його прикрасою. Вмієте радувати око", - пишуть її шанувальники.

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