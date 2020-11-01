Судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар впечатлила украинцев резким перевоплощением в культового персонажа
Ролик знаменитость решила опубликовать в Instagram, рассказывает Politeka.
«Кто из дому, кто в дом, кто над кукушкиным гнездом...»! Сестра Рэтчед уже готова ставить диагнозы и выписывать рецепты», - говорится в сообщении.
На опубликованном ролике Кухар позирует сперва в домашнем халате, в котором садится на пуфик. После этого она подбрасывает туфлю, и перед камерой предстает уже в ярко-голубом платье с шляпой.
Уточним, что Кухар решила примерить образ культовой медсестры из культовой драмы «Пролетая над гнездом кукушки».
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«Ничего себе образ. Актуально и шикарно», «ой, берегитесь…», «богиня, вы умница. Будьте такой, какая вы есть», «как вам идет этот образ Милдред Рэтчед», «принцесса», «платье – огонь», «вы невероятны. Образ шикарный», - пишут ее поклонники.
Как мы рассказывали до этого, прима-балерина Екатерина Кухар, которая является судьей шоу «Танці з зірками» похвасталась страстным исполнением «Кармен» с супругом Александром Стояновым
На опубликованных снимках видно, как Кухар исполняет танец с супругом. Поклонники высоко оценили выступление балерины с мужем Александром Стояновым.
Напомним, придирчивую Кухар не простили за новую выходку на «Танцях з зірками».
Как сообщала Politeka, бесстыжая Никитюк увела у Фреймут красавчика из "Танців з зірками", кадры страсти: "Скоро ребенок появится".
Также Politeka писала, что новый скандал после "Танців з зірками", Фреймут и Кухар разнесли из-за ухода Петрожицкой.