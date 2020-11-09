Украинская балерина и судья популярного шоу "Танці з зірками" поздравила коллег с профессиональным праздником и порадовала своей красотой

Она посвятила пост в микроблоге "Инстаграм" национальному празднику - Дню работника культуры, передает Politeka.net, и опубликовала яркие фото. Екатерина Кухар предстала в элегантном черном платье с блестящим декором и завязками на шее, и судя по кадрам, не надела бюстгальтер.

Звезда разлеглась на диване и приложила руку к груди, сделав акцент на зоне декольте. Вдобавок, красотка посмотрела в камеру томным взглядом и чуть приоткрыла губы.

"Настоящее искусство, когда танцоры преподносят всё так, будто им всё даётся легко и кажется, что любой может встать и сделать также. Когда никто не понимает, сколько трудов за этой лёгкостью стоит", - отметила балерина в описании. - "Я думаю, что именно эта «лёгкость» важна не только в профессиональной и творческой деятельности, но и в жизни. Это тот ценный навык, который позволяет не утонуть в рутине сложностей, а наоборот, стать ещё вдохновлённей и вдохновлять других на свершения! Люди обладающие этим качеством — безграничны в своих возможностях!".

Пользователи соцсети высказались о внешнем виде Екатерины Кухар в комментариях:

"Красоточка, Катя"; "Шикарная"; "Ох уж эта Катерина ❤️"; "Желаю нашей стране, чтобы все работники культуры были такими, как Вы".

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