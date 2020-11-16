Прима-балерина и судья проекта «Танці з зірками» Екатерина Кухар впечатлила фигурой в облегающем платье

Как сообщает Politeka, фотографией знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.

«Балет — самый тяжелый вид танцевального искусства...✨ Только инсайдер знает, что за лёгкостью бытия и движений прячутся невообразимые усилия и адский, каторжный многолетний труд. Балету нужно учиться с детства и как минимум 8 лет», - говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Кухар позирует в облегающем платье с декольте, с соблазнительного ракурса показывая внушительный бюст.

«Вы как черная жемчужина – редкость и талант», «Вы в балете- произведение искусства, 💎 бриллиант проекта.Каждый раз смотрю с трепетом, комом в горле и не могу сдержать слёзы- я так только на Да Винчи реагирую», «самая прекрасная», «танец был фееричным, и Вы были его украшением. Умеете радовать глаз», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что украинская балерина и судья популярного шоу "Танці з зірками" поздравила коллег с профессиональным праздником и порадовала своей красотой

Напомним, Кухар из «Танців з зірками» огорошила перевоплощением в «монстра».

Как сообщала Politeka, Кухар из «Танців з зірками» в наряде медсестры продемонстрировала, что у нее под юбкой.

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