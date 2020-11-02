Известная украинская прима-балерина и судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар показала свой образ на Хэллоуин во всех деталях

Накануне в эфир вышел новый эпизод любимого многими украинцами шоу, в котором судьи и участники переоделись в пугающие наряды по случаю Хэллоуина. Как сообщает Politeka.net, Кухар поделилась снимками в образе в своем Инстаграм.

«В десятом эфире «Танці з зірками» участникам удалось окунуть нас в потусторонний мир...Мы отправились с вами в мистическое путешествие и получили убийственное удовольствие! У нас осталось 4 эфира и гонку на выживание можно считать открытой!», - написала знаменитость.

Она также дала участникам важный совет на будущее.

«Почувствуйте возможности своего тела, экспериментируйте и дайте нам зрелищ, которых ещё не видел этот паркет!», - посоветовала Кухар.

Отметим, что для появления на шоу она выбрала костюм медсестры Милдред «Рэтчед» из одноименного сериала, которая по мере повествования превращается в социопатку. На фото она предстала в соответствующем наряде. На одном снимке она кокетливо приподнимает юбку своего платья, демонстрируя белый подъюбник.

Поклонники Кухар активно комментируют фото.

«Катяя какой прекрасный образ, очень он вам идёт», «Мурашки от этого образа», «Куда смотрит Голливуд, или Дисней!», «Хрупкая, нежная и прекрасная как всегда, поражаюсь вами и всегда восхищаюсь», «какой роскошный подъем ноги», «Вы как всегда не теряли самообладание и оставались настоящей леди. Вот у кого нужно поучиться манерам некоторым....», - пишут комментаторы.

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