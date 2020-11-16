Знаменита українська актриса й учасниця проекту "Дизель шоу" Віктор Булітко похвалилася фігурою в міні-сукні

Як повідомляє Politeka, фотографією знаменитість поділилася у себе в Instagram.

"На добраніч", - коротко йдеться в підписі.

Уточнимо, що на фотографії Булітко позує з темним волоссям, примірявши екстравагантну міні-сукню. Доповнити образ знаменитість вирішила красивим Кольє, ефектно розставивши при цьому ноги.

"Буліточка, ти у повному ажурі», «хороша Булітка, і конкурси цікаві», «від таких фоток ще більше хочеться прем'єри татусів», «лялечка», «це просто богиня», «місто засинає, прокидається Віка», «ти принадність», «заснеш тут тепер», - пишуть її шанувальники.

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На фото можна побачити артистку Вікторію Булітко в образі ув'язненої, яка захоплено грає на гітарі і явно виконує щось вкрай емоційне. При цьому за її спиною стоїть суворий поліцейський.

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