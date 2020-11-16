Знаменитая украинская актриса и участница проекта «Дизель шоу» Виктоиря Булитко похвасталась фигурой в мини-платье
Как сообщает Politeka, фотографией знаменитость поделилась у себя в Instagram.
«Спокойной ночи», - коротко говорится в подписи.
Уточним, что на фотографии Булитко позирует с темными волосами, примеряв экстравагантное мини-платье. Дополнить образ знаменитость решила красивым колье, эффектно расставив при этом ноги.
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«Булиточка, ты в полном ажуре», «хорошая Булитка, и конкурсы интересные», «от таких фоток еще больше хочется премьеры Папанек», «куколка», «это просто богиня», «город засыпает, просыпается Вика», «ты прелесть», «уснешь тут теперь», - пишут ее поклонники.
До этого мы рассказывали, что артисты популярного украинского юмористического проекта «Дизель шоу» предстали в необычных образах для нового номера
На фото можно увидеть артистку Викторию Булитко в образе заключенной, которая увлеченно играет на гитаре и явно исполняет нечто крайне эмоциональное. При этом за ее спиной стоит суровый полицейский.
Напомним, у звезды "Дизель шоу" пополнение в семье, появились фото малыша: "Похожи...".
Как сообщала Politeka, звезда "Дизель шоу" Булитко сразила наповал роскошным видом в парике и пикантном платье: «Шальная императрица».
Также Politeka писала, что звезды "Дизель шоу" ошарашили перевоплощениями для яркого номера: "Курьеры, будьте осторожны".