Артисты популярного украинского юмористического проекта «Дизель шоу» предстали в необычных образах для нового номера
Новые кадры предстоящего выступления появились на официальной странице шоу в Инстаграм, пишет Politeka.net.
На фото можно увидеть артистку Викторию Булитко в образе заключенной, которая увлеченно играет на гитаре и явно исполняет нечто крайне эмоциональное. При этом за ее спиной стоит суровый полицейский.
«Вас ждет хит, который разорвал зал дворца «Украина». Песня «Красная Зона» в исполнении звезды шансона Вики Короны актуальна для каждого украинца. Мы не молчим о наболевшем, мы об этом шутим и поем! Давайте вместе с нами!», - говорится в подписи к фото.
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Поклонники юмористов тут же принялись комментировать пост.
«Жду с нетерпением! Песни Викуси самые лучшие», «Булитка, Карантиная, Корона. Какие ещё фамилии скрываются в этой прекрасной девушке?», «Ждём пятницу, очень», «Буду ждать», - пишут люди.
Ранее мы сообщали, что звезда «Дизель шоу» Яна Глущенко показала нового члена семьи.
Знаменитая украинская блондинка зарядила позитивом своих поклонников. Красотка поделилась радостной новостью и подкрепила ее свежими фото.
Глущенко недавно взяла себе в дом красивого щенка, которым, вероятно, сама не может налюбоваться. Артистка позировала на улице, надев желтую шапку и оранжевую куртку.
Она по очереди взяла в руки малышей, когда выбирала, и счастливо улыбалась.
Напомним, у звезды "Дизель шоу" пополнение в семье, появились фото малыша: "Похожи...".
Как сообщала Politeka, звезда "Дизель шоу" Булитко сразила наповал роскошным видом в парике и пикантном платье: «Шальная императрица».
Также Politeka писала, что звезды "Дизель шоу" ошарашили перевоплощениями для яркого номера: "Курьеры, будьте осторожны".