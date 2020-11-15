Артисты популярного украинского юмористического проекта «Дизель шоу» предстали в необычных образах для нового номера

Новые кадры предстоящего выступления появились на официальной странице шоу в Инстаграм, пишет Politeka.net.

На фото можно увидеть артистку Викторию Булитко в образе заключенной, которая увлеченно играет на гитаре и явно исполняет нечто крайне эмоциональное. При этом за ее спиной стоит суровый полицейский.

«Вас ждет хит, который разорвал зал дворца «Украина». Песня «Красная Зона» в исполнении звезды шансона Вики Короны актуальна для каждого украинца. Мы не молчим о наболевшем, мы об этом шутим и поем! Давайте вместе с нами!», - говорится в подписи к фото.

Поклонники юмористов тут же принялись комментировать пост.

«Жду с нетерпением! Песни Викуси самые лучшие», «Булитка, Карантиная, Корона. Какие ещё фамилии скрываются в этой прекрасной девушке?», «Ждём пятницу, очень», «Буду ждать», - пишут люди.

Ранее мы сообщали, что звезда «Дизель шоу» Яна Глущенко показала нового члена семьи.

Знаменитая украинская блондинка зарядила позитивом своих поклонников. Красотка поделилась радостной новостью и подкрепила ее свежими фото.

Глущенко недавно взяла себе в дом красивого щенка, которым, вероятно, сама не может налюбоваться. Артистка позировала на улице, надев желтую шапку и оранжевую куртку.

Она по очереди взяла в руки малышей, когда выбирала, и счастливо улыбалась.

Напомним, у звезды "Дизель шоу" пополнение в семье, появились фото малыша: "Похожи...".

Как сообщала Politeka, звезда "Дизель шоу" Булитко сразила наповал роскошным видом в парике и пикантном платье: «Шальная императрица».

Также Politeka писала, что звезды "Дизель шоу" ошарашили перевоплощениями для яркого номера: "Курьеры, будьте осторожны".