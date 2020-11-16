Легендарна модель Алессандра Амбросіо з Victoria's Secret вразила розкішною фігурою на відпочинку з дочкою

Як повідомляє Politeka, кадри знаменитість викинула у себе на сторінці в Instagram.

"Мама і дочка. Зв'язок, якого немає ні в кого", - коротко йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на фотографіях Амбросіо в міні-бікіні позує поруч з дочкою, демонструючи неймовірну фігуру.

«Дівчинка отримала все краще від мами», «Божественні форми», «бездоганні красуні», «вау, вона твоя копія просто», « дуже мило виглядаєте. Гарного відпочинку!», «ох, це просто вау. Одна краща за іншу і це зносить голову», - пишуть її шанувальники.

Як повідомлялося до цього, відома модель Алессандра Амбросіо, зірка Victoria's Secret, показала себе і дочку.

На фото Алессандра здалася в довгій сукні з величезним розрізом. Поруч можна побачити дочку Аню, яка була теж в сукні аналогічного кольору, але набагато коротше. Маленька красуня взялася за поручень і задерла ногу вище голови. Мама, своєю чергою, демонструвала довжину ніг в розрізі. На інших кадрах сім'я здалася трохи в інших позах.

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