Всемирно известная модель Алессандра Амбросио, звезда Victoria’s Secret, показала жаркое фото с отдыха 

Как передает Politeka.net, 39-летняя  опубликовала на странице в Instagram

На карде бразильская красавица предстала на берегу моря, соблазнительно оперевшись на пальму.

А настоящее райское наслаждение вызвал наряд Алессандры. Облачилась модель в коротенькие шорты и миниатюрный купальник, которые едва прикрывал ее грудь. 

View this post on Instagram

🌴💖

A post shared by Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) on

Популярные статьи сейчас

Торговать газом будут через "Ощадбанк" и почту: что надо знать украинцам и какими будут тарифы

«Восхищаюсь»: 73-летняя Ротару произвела фурор своим уникальным даром, не устояла даже Пугачева

Звезда-красотка "Х-Фактора" Аида Николайчук ошеломила переменами во внешности: "Вот это булочка!"

Возвращение главной звезды в "Квартал 95", Кошевой сделал громкое заявление: "Знаю, что все просят..."
Показать еще

Поклонники всемирно известной модели по достоинству оценили пикантный кадр десятками тысяч лайков и сотнями восторженных комментариев.

Ранее Амбросио порадовала появлением вместе с дочерью, Аней-Луизой.

На фото модель позировала на фоне заката в розовом платье на тонких бретельках. Алессандра держала в руках духи и закрыла глаза, будто наслаждаясь их ароматом.

Напомним, модель прославилась благодаря работе с бельевым брендом Victoria's Secret. Также она была первой моделью дочернего бренда Victoria’s Secret – Pink line. Сотрудничала с брендами Next, Armani Exchange, Christian Dior и Ralph Lauren.

Напомним, что Алессандра Амбросио соблазнила невероятными размерами в купальнике: "Огненная красотка".

Как сообщала Politeka, раздетая Алессандра Амбросио посветила прелестями перед подружками: "Прекрасные крошки".

Также Politeka писала, что Алессандра Амбросио на яхте засунула самый сок в миниатюрное бикини: "Я отплываю...".

 

 