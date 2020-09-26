Всемирно известная модель Алессандра Амбросио, звезда Victoria’s Secret, показала жаркое фото с отдыха

Как передает Politeka.net , 39-летняя опубликовала на странице в Instagram

На карде бразильская красавица предстала на берегу моря, соблазнительно оперевшись на пальму.



А настоящее райское наслаждение вызвал наряд Алессандры. Облачилась модель в коротенькие шорты и миниатюрный купальник, которые едва прикрывал ее грудь.

Поклонники всемирно известной модели по достоинству оценили пикантный кадр десятками тысяч лайков и сотнями восторженных комментариев.

Ранее Амбросио порадовала появлением вместе с дочерью, Аней-Луизой.

На фото модель позировала на фоне заката в розовом платье на тонких бретельках. Алессандра держала в руках духи и закрыла глаза, будто наслаждаясь их ароматом.

Напомним, модель прославилась благодаря работе с бельевым брендом Victoria's Secret. Также она была первой моделью дочернего бренда Victoria’s Secret – Pink line. Сотрудничала с брендами Next, Armani Exchange, Christian Dior и Ralph Lauren.



Напомним, что Алессандра Амбросио соблазнила невероятными размерами в купальнике: "Огненная красотка".

Как сообщала Politeka, раздетая Алессандра Амбросио посветила прелестями перед подружками: "Прекрасные крошки".

Также Politeka писала, что Алессандра Амбросио на яхте засунула самый сок в миниатюрное бикини: "Я отплываю...".