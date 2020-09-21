Известная модель Алессандра Амбросио, звезда Victoria’s Secret, показала, как отдыхает

На фото Алессандра показалась в коротких шортиках белого цвета и розовой блузке. Звезда прогулялась по пляжу, не боясь, что ноги намокнут. Модель была без обуви и ходила по побережью. Образ девушка дополнила очками, а гуляла по Малибу, штат Калифорния, США. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Малибу", - подписала снимок девушка.

Фанаты поставили более 60 тысяч лайков и написали комментарии:

"Это прекрасно", "Прекрасная, с любовью из Бразилии", "Тонкая грань! Ха-ха! Люблю это!", " Супер мило!! Супер соблазн !! Ты самая красивая и соблазнительная на все времена !! Я обожаю тебя!! Я люблю тебя эль !!!", "Preciosa", "Вы красивы, более чем слишком ...", "Ты всегда такая шикарная!", "Королева Калифорнии", "Я должен был быть в Малибу 24-го и в одном из этих бунгало, но пожары стали проблемой, и мне пришлось отменить".

Сообщалось, что известная модель Алессандра Амбросио, звезда Victoria’s Secret, показала себя и рассказала о лете.

Модель стояла в красном платье, позируя на пляже. Красотка была на фоне деревянного моста, соблазнительно выгнувшись на фоне ворот. Алессандра показалась в красном платье и без белья.

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