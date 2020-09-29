Известная модель Алессандра Амбросио, звезда Victoria’s Secret, показала себя и дочь

На фото Алессандра показалась в длинном платье с огромным разрезом. Рядом можно увидеть дочь Аню, которая была тоже в платье аналогичного цвета, но намного короче. Маленькая красотка взялась за поручень и задрала ногу выше головы. Мама, в свою очередь, демонстрировала длину ног в разрезе. На других кадрах семья показалась немного в других позах. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 160 тысяч лайков и написали комментарии:

"Великолепный! В шоке от размеров Ани", "Аня. Эти фотографии ооочень шикарные, Ale!", "Красивая вещь", "Лучший наставник для девушки", "Сильно подталкиваете свою дочь?", "посмотри, какая у Алессандры классная девочка !!! Мы, когда?", "Получила лучшее от мамы", "Какие красивые фото", "Безумно красиво, как всегда".

Сообщалось, что популярная модель Алессандра Амбросио, которая является звездой Victoria’s Secret, похвасталась формами в одном белье.

«Никогда еще не было лучше», - коротко говорится в подписи.

Уточним, что на фотографиях Амбросио позирует в эффектном белье, которое максимально подчеркивает ее и без того идеальную фигуру.

Напомним, пылкая модель Victoria’s Secret пленила формами в мини-купальнике

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