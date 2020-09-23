Известная модель Алессандра Амбросио, звезда Victoria’s Secret, показала себя в необычной образе

На фото Алессандра показалась в светлом купальнике, который сливался с цветом тела. Волосы у звезды остались распущенными, а руками она делала вид, что взяла Солнце. Амбросио соблазнительно выгнулась, хвастаясь аппетитным телом и загаром. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под публикацией, но так и хочется сказать: "Волшебство, это пожар".

Сообщалось, что модель Алессандра Амбросио, которая была ангелом бренда Victoria’s Secret, порадовала знойным образом в бикини.

Алессандра Амбросио позирует в бассейне, стоя по пояс в воде. Вся влажная после купания, она подставила лицо ярким лицом солнца и зажмурила глаза от удовольствие. Девушка решила придать кадру еще большей пикантности.

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На одном из фото Амбросио решила поиграть со своими упругими «мячиками», сжав их руками таким образом, что они образовали пикантную зону декольте.

«Понедельник. Баланс - это не то, что вы находите, это то, что вы создаете», - подписала снимок модель.

Напомним, звезда Victoria’s Secret Амбросио прогулялась по пляжу в мини-шортиках

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