Известная модель Алессандра Амбросио, звезда Victoria’s Secret, показала себя в необычной образе
На фото Алессандра показалась в светлом купальнике, который сливался с цветом тела. Волосы у звезды остались распущенными, а руками она делала вид, что взяла Солнце. Амбросио соблазнительно выгнулась, хвастаясь аппетитным телом и загаром. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
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Сообщалось, что модель Алессандра Амбросио, которая была ангелом бренда Victoria’s Secret, порадовала знойным образом в бикини.
Алессандра Амбросио позирует в бассейне, стоя по пояс в воде. Вся влажная после купания, она подставила лицо ярким лицом солнца и зажмурила глаза от удовольствие. Девушка решила придать кадру еще большей пикантности.
Мы писали, что бывший ангел Victoria’s Secret Алессандра Амбросио сверкнула роскошной фигурой в одних трусиках.
На одном из фото Амбросио решила поиграть со своими упругими «мячиками», сжав их руками таким образом, что они образовали пикантную зону декольте.
«Понедельник. Баланс - это не то, что вы находите, это то, что вы создаете», - подписала снимок модель.
Напомним, звезда Victoria’s Secret Амбросио прогулялась по пляжу в мини-шортиках
А еще Politeka писала, что звезда Victoria’s Secret взбудоражила фантазии, обтянув свои идеальные изгибы
Также Politeka сообщала, что горячая модель Victoria’s Secret сразила размером бюста в декольте, можно позавидовать