Відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардашьян, показала, як веселиться на курорті в новому бікіні

Модель продовжує радувати шанувальників своїми фото з відпочинку на курорті. Дівчина любить показувати, як проводить час на пляжі або біля басейну. При цьому вона завжди робить акцент на своїй фігурі, якою так пишатися. Кім Лі знімається для популярних чоловічих журналів, тому вона з легкістю приміряє сміливі вбрання.

Незважаючи на це, на камеру чи роздягатися на любить і на пляжі блищить купальниками самого різного і нерідко скромного дизайну. Проте, користувачі позитивно оцінюють образи Лі адже незважаючи на мінімалістичні образи, фігура моделі як і раніше хороша і приховати пишні достоїнства дуже важко.

Ось як реагують в мережі на фото Лі, яка одягла болотного кольору бікіні з кольоровими зав'язками без бретелей на бюсті:

"Чудовий бікіні, дякую; радий бачити тебе знову на відпочинку; Красиво❤️❤️; Yayyyy .. Тепер пора довести форми до досконалості✨ 💖 🙏 🏾; це краще, ніж ви думаєте .... Виглядає як самоцвіт; @kimlee 👍 приємно; ти працюєш? @kimlee; чудово ❤️; чудові фото красиві😍 🖤 💗; красиво❤️; Отримайте це💰 😉; любов❤️; ❤ ️ красива❤️👍 🌹; приголомшливо😍❤️🌹».

Раніше ми писали, що в цьому році класичний леопардовий принт в одязі виявився знову на піку моди. Дизайнери пропонують одягнутися "в леопарда" хоч з ніг до голови. Тому зірки постійно експериментують і блищать якщо не в пікантних сукнях з «хижим» малюнком, то в міні-бікіні, вдало підкреслюють красу знаменитостей.

Не залишилася осторонь від трендового образу і знаменита корейська модель. Цього разу дівчина приміряла стильне бікіні з леопардовим принтом під час зйомок біля басейну. Дівчина розпустила свої довгі локони і почала всіляко млосно поглядати на камеру, як би вибираючи кращу позу для нового кадру.

"Превью-кадри з моєї фотосесії для журналу Esquire Magazine», - написала Кім Лі.

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