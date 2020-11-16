Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, показала, как веселится на курорте в новом бикини

Модель продолжает радовать поклонников своими фото из отдыха на курорте. Девушка любит показывать, как проводит время на пляже или у бассейна. При этом она всегда делает акцент на своей фигуре, которой так гордиться. Ким Ли снимается для популярных мужских журналов, поэтому она с легкостью примеряет смелые наряды.

Несмотря на это, на камеру Ли раздеваться на любит и на пляже блистает купальниками самого разного и нередко скромного дизайна. Тем не менее, пользователи положительно оценивают образы Ли ведь несмотря на минималистичные образы, фигура модели по-прежнему хороша и скрыть пышные достоинства очень трудно.

Вот как реагируют в сети на фото Ли, которая надела болотного цвета бикини с цветными завязками без бретелек на бюсте:

«Великолепный бикини, спасибо; Рад видеть тебя снова на отдыхе; Красиво❤️❤️; Yayyyy .. Теперь пора довести формы до совершенства ✨💖🙏🏾; Это лучше, чем вы думаете .... Выглядит как самоцвет; @kimlee 👍 приятно; Ты работаешь? @kimlee; Великолепно ❤️; Отличные фото красивые 😍 вот теперь приятно🖤💗; Красиво ❤️; Получите это 💰 😉; Любовь ❤️; ❤️красивая❤️👍🌹; Потрясающе 😍❤️🌹».

Ранее мы писали, что в этом году классический леопардовый принт в одежде оказался снова на пике моды. Дизайнеры предлагают одеться «в леопарда» хоть с ног до головы. Поэтому звезды постоянно экспериментируют и блистают если не в пикантных платьях с «хищным» рисунком, то в мини-бикини, удачно подчеркивающих красоту знаменитостей.

Не осталась в стороне от трендового образа и знаменитая корейская модель. В этот раз девушка примерила стильное бикини с леопардовым принтом во время съемок у бассейна. Девушка распустила свои длинные локоны и принялась всячески томно поглядывать на камеру, как бы выбирая лучшую позу для нового кадра.

«Превью-кадры из моей фотосессии для журнала Esquire Magazine», - написала Ким Ли.

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