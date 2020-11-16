Модель Жизель Олівейра з модного будинку Victoria's Secret вразило бездоганною фігурою, побешкетувавши перед дзеркалом

Як повідомляє Politeka, кадрами знаменитість поділилася у себе в Instagram.

Так, знаменитість позує в облягаючому топі без білизни, бездоганно згинаючись перед камерою. Примітно, що образ красуня доповнила елегантною сумочкою і шльопанцями.

"Ох, як вигнулася бездоганно", "Я не можу розглянути цю красу" « "дуже круто виглядаєш" «" Божественні вигини, можна дивитися нескінченно«,» боже, здається я закохався«, " ти найкраща! І тіло у тебе просто ангельське", - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що бразильська модель Жизель Олівейра, зірка бренду нижньої білизни Victoria's Secret, вразила природною красою на серії чуттєвих знімків

27-річна зірка опублікувала свіжі чорно-білі кадри у своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала одночасно тендітною і сильною.

Знаменита брюнетка з розпущеним волоссям позувала в білій сорочці і темних джинсах. Кадр за кадром красуня розстібала верх, то опускаючи погляд, то дивлячись прямо в камеру-справжня спокуса.

Нагадаємо, що Жизель Олівейра посвітила принадами в трикотажному топі.

Також Politeka писала, що Жизель Олівейра заманила сміливими позами до себе на ліжко.