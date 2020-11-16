Модель Жизель Олівейра з модного будинку Victoria's Secret вразило бездоганною фігурою, побешкетувавши перед дзеркалом
Як повідомляє Politeka, кадрами знаменитість поділилася у себе в Instagram.
Так, знаменитість позує в облягаючому топі без білизни, бездоганно згинаючись перед камерою. Примітно, що образ красуня доповнила елегантною сумочкою і шльопанцями.
"Ох, як вигнулася бездоганно", "Я не можу розглянути цю красу" « "дуже круто виглядаєш" «" Божественні вигини, можна дивитися нескінченно«,» боже, здається я закохався«, " ти найкраща! І тіло у тебе просто ангельське", - пишуть її шанувальники.
Мама Вєрки Сердючки засвітила свій скарб, фото пробирає до мурашок: "Мамина доця"
Кіркоров показав домашній сніданок красуні-дочки, вигляд вражає: «Видно, що не бідуєте»
Тарзан після втечі від Наташі Корольової з'явився на пляжі в наряді "Адама": "Брат Волочкової"
Ратаковськи розохотила своєю пишною красою в глибокому декольте: "Ух, яка!"
До цього ми розповідали, що бразильська модель Жизель Олівейра, зірка бренду нижньої білизни Victoria's Secret, вразила природною красою на серії чуттєвих знімків
27-річна зірка опублікувала свіжі чорно-білі кадри у своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала одночасно тендітною і сильною.
Знаменита брюнетка з розпущеним волоссям позувала в білій сорочці і темних джинсах. Кадр за кадром красуня розстібала верх, то опускаючи погляд, то дивлячись прямо в камеру-справжня спокуса.
Нагадаємо, що Жизель Олівейра посвітила принадами в трикотажному топі.
Також Politeka писала, що Жизель Олівейра заманила сміливими позами до себе на ліжко.