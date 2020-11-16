Популярна російська телеведуча Анфіса Чехова подражнила чоловіків, постав перед камерою в облягаючій білизні під час відпочинку на Мальдівах

Як повідомляє Politeka, фотографію знаменитість опублікувала в Instagram.

"Мій дірект завалений обуреними повідомленнями від чоловіків:" Анфіса, ви неуважні до своєї чоловічої аудиторії! Були на Мальдівах і не однієї фотки в білизні!». Мої дорогі чоловіки, виправляюся. Тримайте фото в білизні. Ви напевно обуритеся і скажете: "та де ж тут білизна? Це купальник!». А, ні, на мені нижню білизну... " - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Чехова позує в облягаючому білизна, витончено демонструючи достоїнства фігури.

"Анфіса ну прям солдатів Джейн😂 🤗шикарна", «вогонь«,» білизна неймовірно Вас Худить мені прям приємно глянути«, " вооот!!! Мій улюблений образ", " одні жінки пишуть - де мужики, блін», - пишуть її шанувальники.

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"Якби мені хтось сказав, що в 42 я буду виглядати і відчувати себе краще, ніж в 24 - я ні за щоб не повірила", - поділилася Чехова.

На підтвердження своїх слів, телеведуча поділилася знімкам в бікіні.

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