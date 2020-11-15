Российская телеведущая Анфиса Чехова поделилась секретами своей красоты

Как передает Politeka.net, соответственный пост знаменитость опубликовали на своей страничке в Instagram.

"Если бы мне кто-то сказал, что в 42 я буду выглядеть и чувствовать себя лучше, чем в 24 - я ни за чтобы не поверила", - поделилась Чехова.

В подтверждение своих слов, телеведущая поделилась снимкам в бикини.

По ее словам, ее феноменальная внешность далась ей непросто и ей приходилось прибегать к помощи специалистов.

"Мне приятно осознавать, что в 42, я заслужила именно такое лицо и тело!", - рассказала Анфиса.

Поклонники таким признанием телеведущей были воодушевлены и подписались по каждым ее словом в комментариях.



"Блаженство", "Красотка! И фигура, и мышление и работа над собой 👌👍 просто супер! Уважаю и люблю", "Шикарная женщина", "Спасибо, большое!!! Что нас женщин, просвещаешь.) Красавица!", - писали под постом Чеховой.

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