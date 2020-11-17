Курс валют в Україні 17 листопада застигне в дивній позі, гривня буквально "паралізує" долар, хоча і пропустить удари від євро

Як повідомляє Politeka, про це свідчить прогноз фахівців з НБУ.

Наприклад, вчора сто доларів обійшлися б вам у 2811,58 грн. До середини минулого дня ситуація змінилася мінімально: 2811,09 грн. А на завтрашній ранок НБУ прогнозує падіння всього на 0,38 копійки за банкноту з Бенджаміном Франкліном.

Євро навпаки, скористається моментом і трохи подорожчає. Йдеться про 2,92 пункти.

Курс валют в Україні 17 листопада буде таким:

100 доларів – 2811,2 грн;

100 євро - 3324,1 грн.

А ось Російський рубль гривня продовжить топити: за десять банкот в обміннику потрібно буде викласти 3,6241 грн.

До цього ми розповідали, що депутати Верховної Ради заклали курс долара в держбюджеті на наступний рік.

Проєкт держбюджету-2021 був прийнятий у першому читанні, набравши 275 голосів депутатів. Зокрема, також був закладений курс гривні на наступний рік.

Так, за затвердженими показниками, планується, що Долар складе 29,1 грн / дол.

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