Курс валют в Украине 17 ноября застынет в странной позе, гривна буквально «парализует» доллар, хотя и пропустит удары от евро
Как сообщает Politeka, об этом свидетельствует прогноз специалистов из НБУ.
К примеру, вчера сто долларов обошлись бы вам в 2811,58 грн. К средине прошлого дня ситуация изменилась минимально: 2811,09 грн. А на завтрашнее утро НБУ прогнозирует падение всего на 0,38 копеек за банкноту с Бенджамином Франклином.
Евро наоборот, воспользуется моментом и немного подорожает. Речь идет о 2,92 пунктах.
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Курс валют в Украине 17 ноября будет таким:
100 долларов – 2811,2 грн;
100 евро – 3324,1 грн.
А вот российский рубль гривна продолжит топить: за десять банкот в обменнике нужно будет выложить 3,6241 грн.
До этого мы рассказывали, что депутаты Верховной Рады заложили курс доллара в госбюджете на следующий год.
Проект госбюджета-2021 был принят в первом чтении, набрав 275 голосов депутатов. В частности, также был заложен курс гривны на наступающий год.
Так, по утвержденным показателям, планируется, что доллар составит 29,1 грн/долл.
Напомним, что украинцам резко снизили зарплаты, важное заявление НБУ: "всему причиной...".
Как сообщала Politeka, гривну зашатает после выходных, НБУ разведет доллар и евро в разные стороны: новый курс валют.
Также Politeka писала, что НБУ озвучил неутешительный прогноз по украинским банкам, крупнейшее падение за четыре года: «на 22% меньше…».