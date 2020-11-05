Стало известно, что ожидается в следующем году

Депутаты Верховной Рады заложили курс доллара в госбюджете, который был принят 5 ноября

Проект госбюджета-2021 был принят в первом чтении, набрав 275 голосов депутатов. В частности, также был заложен курс гривны на наступающий год.

Так, по утвержденным показателям, планируется, что доллар составит 29,1 грн/долл, пишет ТСН.uа. Стоит отметить, что такой курс заложен Кабмином.

Еще в сентябре министр финансов Сергей Марченко сообщил, что Минфин согласовал показатель курса доллара с Нацбанком.

Кроме того, в будущем году в госбюджете прогнозируется, что средняя зарплата в Украине составит 13,6 тысячи грн в месяц, а инфляция - 7,3% годовых.

Ранее сообщалось, что некоторые эксперты предполагают, что курс доллара в 2021 году достигнет отметки более 30 грн/дол.

Также специалисты прогнозируют стабилизацию роста курса иностранной валюты, которую стоит ожидать в конце этого года.

Напомним, эксперт Владимир Позний также считает, что до конца ноября курс может достичь отметки 29 грн/дол, а к концу года подберется к отметке в 30 грн/дол, но выше поднимется вряд ли.

А вот евро, возможно, испытает на прочность уровень 34 грн, а при резком ужесточении карантина возможен рост курса евро до 35 грн.

Ранее сообщалось, что эксперт Михаил Кухар дал прогноз по доллару до конца года. Так, по словам аналитика, гривна не должна провалиться в пропасть, ведь природный коридор по макропоказателям в этом году - 27-29 грн. На данный момент в Украине доллар стоит примерно 28 грн и до конца года его рост прогнозируется до 28-28,5 грн/дол.

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