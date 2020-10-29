За первые полгода работы украинские банки недополучили 22% прибыли

Об этом говорится в отчете НБУ, опубликованном на официальном сайте регулятора.

Согласно данным Нацбанка, в январе - сентябре 2020 года банки получили 37,6 млрд гривен чистой прибыли. Это оказалось на 22% меньше, чем они получили в аналогичный период в прошлом году.

Отмечается, что прибыль существенно сократилась из-за снижения бизнес-активности, связанной с карантином. Кроме этого, упал спрос на кредиты, в то время, как количество неплатежей по кредитам выросло. Все это, как заявляют в НБУ, негативно отразилось на доходах банков.

Как стало известно, за первые полгода 2020 года темпы роста чистого комиссионного дохода банков рекордно сократились. Показатель оказался самым низким за последние четыре года. В НБУ добавили, что объемы чистых доходов банков пока что являются достаточными, чтобы покрыть административные расходы большинства финучреждений.

Кроме этого, в Нацбанке заявили, что из 74 банков по состоянию на октябрь прибыльными были 62 учреждения. Отмечается, что большую часть прибыли сформировал государственный ПриватБанк. Его прибыль составила 56,6% от всей прибыли.

Напомним, что ПриватБанк блокирует последние гроши безработных украинцев: "Это не мой доход, а помощь от государства!".

Как сообщала Politeka, Нацбанк назвал украинцам банки, с которыми запрещено иметь дело: "Могут принудительно закрыть счета".

Также Politeka писала, что курс доллара неприятно удивит украинцев, озвучен новый прогноз: "Понижение гривны...".