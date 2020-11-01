В Украине у большинства граждан снизились доходы и из-за урезания зарплат
Об этом говорится в инфляционном
В частности, во II квартале 2020 года доходы домохозяйств снизились как в реальном наличном, так и в номинальном измерении.
В НБУ отмечают, что падение охватило все составляющие доходов, кроме социальных выплат. Указанная составляющая выросла благодаря индексации пенсий, выплат по безработице и другой помощи.
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По данным статистического ведомства, во II квартале сохранялся рост среднемесячных номинальных заработных плат штатных работников предприятий, сокращение оплаты труда в целом свидетельствует о существенном влиянии кризиса на доходы работников субъектов микропредпринимательства.
Кроме того, из-за закрытия границ на фоне эпидемии снизились и доходы и переводы трудовых мигрантов.
Ранее мы сообщали, что украинцы массово страдают от урезания зарплат, и ищут спасения в работе за рубежом.
В частности, работники "Укрзализныци" заявляют, что зарплаты, по сравнению с прошлым годом, уменьшились, а нагрузка, наоборот, растет.
По официальным данным "Укрзализныци", в сентябре прошлого года средняя зарплата по компании составила 12435 гривен, а в марте 2020 года упала до 11660 гривен. Причиной назвали карантин, поскольку пассажирское движение приостанавливалось.
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