Курс валют в Украине 1 ноября продолжит удерживать гривну в неведении, доллар и евро устроят настоящую ловушку

Об этом рассказывает Politeka со ссылкой на данные НБУ.

Доллар после выходных немного подскочит. Межбанковские торги откроются в понедельник с +1,24 грн. Евро наоборот – будет продолжать рекордное падение, потеряв с начала недели -5,09 грн.

Курс валют в Украине 1 ноября будет таким:

100 доллар – 2845,07 грн;

100 евро – 3324,75 грн.

Российский рубль гривна «отгонит» назад, отобрав у него несколько копеек. За десять из них придется отдать 3,5783 грн.

До этого мы рассказывали, что официальный обменный курс гривны к доллару на конец третьего квартала по сравнению с концом второго квартала 2020 года снизился на 6%. С начала года гривна девальвировала почти на 20%.

Главным фактором, который вызвал девальвацию гривны в третьем квартале 2020 года, называют ухудшение конъюнктуры на валютном рынке, обусловленное ростом спроса на иностранную валюту на фоне ухудшения ожиданий.

В течение третьего квартала курс гривны к доллару ослаб в то время как большинство валют основных торговых партнеров Украины укрепились. Да, это привело к обесцениванию и номинального эффективного валютного курса, и реального эффективного курса.

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