Погода в Україні 17 листопада змусить страждати більшу частину громадян, адже на вулиці буде дощ з мокрим снігом

Як повідомляє Politeka, про це йдеться в прогнозі фахівців з Українського гідрометеорологічного центру.

На заході очікуються невеликі дощі. Але, попри це, стовпчик термометра прогріється до 6-10 градусів зі знаком «плюс». Після заходу очікується різке похолодання до 3-6 за Цельсієм.

Українцям на півночі варто очікувати дощів з мокрим снігом, а також похолодання до -1 градуса вдень. Вночі ж синоптики прогнозують від 0 до -2 за Цельсієм.

У Києві та передмісті сьогодні дощитиме і зі снігом. Повітря вдень охолоне: очікується від 3 тепла до -1 морозу. Вночі показник опуститься до -2 за Цельсієм.

Часткові опади сьогодні очікуються і в центральних областях. Зокрема, дощі пройдуть у Вінницькій області. На решті частини території буде сухо, хоча небо і затягне хмарами. Стовпчик термометра прогріється до 1-5 зі знаком «плюс». Вночі ж похолодає: від 1 тепла до 2 морозу.

Схожа ситуація буде і на південній частині України. В Одеській області будуть дощі й 8-10 тепла, а на решті частини регіону від 1 до 3 градуси за Цельсієм. Вночі похолодає: від 6 тепла до -2 морозу.

Сніг сьогодні очікується на сході України, де істотно похолодає навіть у світлий час доби. Синоптики кажуть про-1-3 морози. Вночі стовпчик термометра опуститься до -4 за Цельсієм.

Нагадаємо, що Україну накрили перший сніг і різкі заморозки, кадри негоди.

Як повідомляла Politeka, перший сніг і морози вдарять по Україні, названа дата різкої зміни погоди.

Також Politeka писала, що українців налякали зимовим прогнозом погоди, природа продовжує "сходити з розуму".