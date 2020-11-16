Кого погода еще порадует

Снежная погода неожиданно прорвалась в Украину

Об этом украинцы сами рассказали в социальных сетях.

Так, с 14 ноября некоторые украинские регионы начало засыпать снегом и больше всех повезло жителям Харьковской, Сумской и Луганской областей.

Настоящая метель разыгралась в оккупированной Брянке, где снег полностью укрыл землю и деревья.

Насладиться снегом смогли жители Харькова, где к вечеру воскресенья его выпало достаточно, и даже чувствовалось предновогоднее настроение. Некоторые деревья даже не успели сбросить листву, и снег нкрыл желтые и красные листья.

Отметим, что сегодня, 16 ноября, погода будет довольно морозной и снежной. В Укргидрометеоцентре предупреждали, что в некоторых регионах температура может опуститься до -5 градусов.

Холоднее всего будет на Востоке и в Харьковской области — -3..-5 градусов днем, но в других регионах "минусов" не ожидается.

В центральных и северных областях будет - +1... +5 градусов. Теплее всего, традиционно, будет на западе страны, где термометры покажут в среднем +5… +9 градусов, местами от +4 градусов.

В столице синоптики прогнозируют и днем, и ночью ожидается +2… +4 градуса.

Осадки в виде снега ожидаются в Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях.

Напомним, что Украину накрыли первый снег и резкие заморозки, кадры непогоды.

Как сообщала Politeka, первый снег и морозы ударят по Украине, названа дата резкой смены погоды.

Также Politeka писала, что украинцев напугали зимним прогнозом погоды, природа продолжает "сходить с ума".