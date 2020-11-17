Погода в Украине 17 ноября заставит страдать большую половину граждан, ведь на улице будет дождь с мокрым снегом

Как сообщает Politeka, об этом говорится в прогнозе специалистов из Украинского гидрометеорологического центра.

На западе ожидаются небольшие дожди. Но, несмотря на это, столбик термометра прогреется до 6-10 градусов со знаком «плюс». После заката ожидается резкое похолодание до 3-6 по Цельсию.

Украинцам на севере стоит ожидать дождей с мокрым снегом, а также похолодание до -1 градуса днем. Ночью же синоптики прогнозируют от 0 до -2 по Цельсию.

В Киеве и пригороде сегодня будет дождливо и со снегом. Воздух днем остынет: ожидается от 3 тепла до -1 мороза. Ночью показатель опустится до -2 по Цельсию.

Частичные осадки сегодня ожидаются и в центральных областях. В частности, дожди пройдут в Винницкой области. На остальной части территории будет сухо, хотя небо и затянет облаками. Столбик термометра прогреется до 1-5 со знаком «плюс». Ночью же похолодает: от 1 тепла до 2 мороза.

Похожая ситуация будет и на южной части Украины. В Одесской области будут дожди и 8-10 тепла, а на остальной части региона от 1 до 3 градуса по Цельсию. Ночью похолодает: от 6 тепла до -2 мороза.

Снег сегодня ожидается на востоке Украины, где существенно похолодает даже в светлое время суток. Синоптики говорят про -1-3 мороза. Ночью столбик термометра опустится до -4 по Цельсию.

Напомним, что Украину накрыли первый снег и резкие заморозки, кадры непогоды.

Как сообщала Politeka, первый снег и морозы ударят по Украине, названа дата резкой смены погоды.

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