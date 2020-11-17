Актриса Тетяна Кравченко, яка виконала роль Валюхи в серіалі "Свати", виступила в "суді"
Серіал "Свати", що розповідає про дві сім'ї, яким довелося з'єднатися заради власних дітей і онуків, здобув величезну популярність серед глядачів, повідомляє Politeka.net.
Користувачі мережі з різних країн стали вести сторінки в Instagram, на яких показують улюблені кадри з ситкому. Так, в одній з фан-сторінок опублікували вирізану частину однієї з серій. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)
На кадрах "Валюха" виступає в суді і "брудом" поливає чоловіка - Івана Будька у виконанні Федора Добронравова.
"Цвяха вбити не може. Все доводиться звалювати на свої тендітні плечі...",- вимовляє жінка.
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На кадрах видно, як Будько ледве терпить такі слова у свою сторону, а пізніше каже: "Валюха, ну, ти не захоплюйся".
За дев'ять годин пост зібрав понад 3000 переглядів. Користувачі мережі, в основному, висловлювали свої емоції від перегляду за допомогою смайликів.
"Шедевр", - написав один з коментаторів.
Раніше повідомлялося, що Федір Добронравов повідомив про вихід з серіалу. У новому сезоні персонажа Івана Будька в молодості виконає його син - Віктор Добронравов.
Відомо, що довгоочікуваний вихід сьомого сезону проєкту запланований на майбутній рік.
До цього, після четвертого сезону, з серіалу пішов Анатолій Васильєв, який зіграв у "Сватах" Юрія Ковальова.
Нагадавши, Валюха зі "Сватів «не стримала почуттів і пригорнула до Добронравова:»ось вона справжня любов".
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