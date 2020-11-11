Фанаты звезды сериала "Сваты" Татьяны Кравченко продолжают восхищаться талантом актрисы

Новая публикация, которая покорила поклонников, появилась в Instagram-аккаунте, посвященном Татьяне Кравченко.

В фан-аккаунте появился кадр из "Сватов", где Татьяна Кравченко влюбленно и с улыбкой смотрит на Федора Добронравова.

"Ах, этот взгляд!", - говорится в подписи к новому снимку.

Публикация пришлась по душе поклонникам, из-за чего они завалили пост лайками и восторженными комментариям.

"Женщина-Солнышко!", "Очень люблю ваш сериал! Бесконечно смотрю и не устаю!!! Это такой теплый фильм! И Людмила Артемьева очень нравится!!! И мужья ваши киношные, классные мужики! Доброта, любовь, нежность, великодушие, неравнодушие - вот главные критерии фильма! Побольше бы таких, глядишь и мир бы подобрел", "Вы у нас любимые герои, мы пересматриваем ваш сериал Всей семьёй и дети и внуки и очень любим вас и ваших героев, ждём с нетерпением продолжения", "Можно я крем куплю,всего один", я помню эту сцену на кухне", "Ага, взгляд называется: Вань,можно я крэмчик куплю?", "Валюшка и Иван наши полюбившиеся герои сериала", "Как же я вас Сваты люблю, обожаю, сериал никогда не устаю смотреть, готова каждый день, каждый час, минуту и секунду смотреть. Люблю целую", - написали фанаты в комментариях.

Ранее мы рассказывали, что Татьяна Кравченко решилась на кардинальную смену имиджа.

Стандартные платья и платки полюбившейся всем сериальной Валюхи она сменила на джинсовый брючный комбинезон, под которым видна блуза в мелкий цветочек, и светло-бордовую кепку.

Судя по снимку, звезда "Сватов" позирует, сидя в кресле, и смотрит куда-то в сторону. При этом фото больше похоже на кадр из какого-то спектакля или со съемочной площадки.

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