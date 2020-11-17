Актриса Татьяна Кравченко, которая исполнила роль Валюхи в сериале "Сваты", выступила в "суде"

Сериал "Сваты", рассказывающий о двух семьях, которым пришлось соединиться ради собственных детей и внуков, возымел огромную популярность среди зрителей, сообщает Politeka.net.

Пользователи сети с разных стран стали вести странички в Инстаграм, на которых показывают любимы кадры из ситкома. Так, в одной из фан-страничек опубликовали вырезанную часть одной из серий. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

На кадрах "Валюха" выступает в суде и "грязью" поливает супруга - Ивана Будько в исполнении Федора Добронравова.

"Гвоздя вбить не может. Все приходится взваливать на свои хрупкие плечи...", - произносит женщина.

На кадрах видно, как Будько еле терпит такие слова в свою сторону, а позже говорит: "Валюха, ну, ты не увлекайся".

За девять часов пост собрал более 3000 просмотров. Пользователи сети, в основном, высказывали свои эмоции от просмотра с помощью смайликов.

"Шедевр", - написал один из комментаторов.

Ранее сообщалось, что Федор Добронравов сообщил об уходе из сериала. В новом сезоне персонажа Ивана Будько в молодости исполнит его сын - Виктор Добронравов.

Зрителям в новом, седьмом, сезоне покажут прошлое героев. Например, момент знакомства Будько с его будущей женой Валентиной.

Известно, что долгожданный выход седьмого сезона проекта запланирован на будущий год.

До этого, после четвертого сезона, из сериала ушел Анатолий Васильев, сыгравший в "Сватах" Юрия Ковалева.

Напомним, Валюха из «Сватов» не сдержала чувств и прильнула к Добронравову: «Вот она настоящая любовь».

Как сообщала Politeka, Валюху из "Сватов" застукали, как она влюбленно "поедала" Добронравова: "Готова каждый день...".

Также Politeka писала, что Валюха из "Сватов" показала нежную любовь к Добронравову и заворожила ярким образом: "Ах, этот взгляд".