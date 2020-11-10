Актриса Татьяна Кравченко, сыгравшая Валюху в сериале "Сваты", удивила семейной нежностью с Федором Добронравовым

Как передает Politeka.net, совместное фото артистов со съемок популярного проекта появилось в соцсети "Инстаграм". Татьяна Кравченко великолепно сыграла в одной из сцен и в очередно й раз покорила сердца зрителей.

На опубликованном кадре актриса в роли Валентины Петровны с большой любовью смотрит на своего "мужа" Ивана Степановича, которого сыграл Федор Добронравов. Татьяна нарядилась в стиле своего персонажа: фиолетовая блузка с цветочными узорами, сережки с белым капнем и незатейливая прическа с торчащей челочкой. А вот ее партнера видно только с затылка.

"Ах, этот взгляд", - подчеркнули авторы поста.

Ранее в соцсети появился снимок Татьяны Кравченко с другой коллегой по сериалу "Сваты" - Олесей Железняк, которая исполнила роль жены Митяя. На фото можно заметить, как актрисы изменились и постарели за прошедшие годы. Татьяна Кравченко нарядилась в оранжевое платье, а голову украсила повязкой такого же цвета. Она удивленно посмотрела на Олесю Железняк, которая увлеклась чтением газеты в коричневой кофточке и цветастом шарфе. Очевидно, звезд сняли во время одного из театральных спектаклей, где они играют помимо съемок в кино и сериалах.

Напомним, Валюха из «Сватов» переполошила расстроенным видом, Артемьева не сдержалась.

Как сообщала Politeka, морщинистая Валюха из "Сватов" поразила внешностью старухи: "Выглядеть на 75".

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