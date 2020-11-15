Звезды известного сериала "Сваты" оказались все в сборе

К сожалению, в седьмом сезоне появятся не все звезды, которые были в предыдущих, сообщает Politeka.net. Поклонники делятся всеми новостями о новом сезоне на страничках в соцсети.

Так, в одной из групп разместили снимок, на котором предстали знаменитости, среди них: известная всем "Валюха" в исполнении Татьяны Кравченко, "Митяй" - Николай Добрынин, "Женька" - Анна Кошмал и другие.

Все были красиво одеты, празднуя свадьбу.

За два часа пост собрал более 600 лайков и мало комментариев.

"Любимые артисты", "Здорово! Очень ждём "Сваты"7 ❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, артист Федор Добронравов сообщил об уходе из полюбившегося зрителям сериала. В новом сезоне персонажа Ивана Будько в молодости исполнит его сын - Виктор Добронравов.

Причина такой «замены» в сюжетной линии сериала - по задумке авторов, зрителям покажут прошлое героев. Например, момент знакомства Будько с его будущей женой Валентиной.

Известно, что долгожданный выход седьмого сезона проекта запланирован на 2021 году. Съемки проходили в Белоруси.

Отметим, съемки предыдущего сезона были в Украине, однако из-за случившегося политического кризиса было принято решение перенести производство.

Ранее сообщалось, что Татьяна Кравченко покорила поклонников непривычной прической с рыжими волосами.

Подчеркнем, в «Сватах» героиня артистки большую часть времени была показана с более темными и длинными волосами. Поклонники активно обсуждают такой образ актрисы в комментариях к снимку. Многим прическа пришлась по душе.

Напомним, Валюха из «Сватов» не сдержала чувств и прильнула к Добронравову: «Вот она настоящая любовь».

Как сообщала Politeka, Валюху из "Сватов" застукали, как она влюбленно "поедала" Добронравова: "Готова каждый день...".

Также Politeka писала, что Валюха из "Сватов" показала нежную любовь к Добронравову и заворожила ярким образом: "Ах, этот взгляд".