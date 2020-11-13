Татьяна Кравченко, полюбившаяся многим благодаря роли Валюхи в сериале «Сваты», восхитила Сеть

Как передает Рoliteka.net, яркие кадры появился на фан-странице в Инстаграм, и были бурно встречены пользователями Сети.

«Вот она настоящая любовь ❤️😻», - подписаны фото.

Валюха запечатлена рядом со своим сериальным мужем, которого сыграл Федор Добронравов. Они смеются и обнимаются. При этом видно, что у Ивана Будько чем-то измазано лицо.

Сыграть супружескую пару в сериале у них дейсвительно вышло замечательно.

А что касается реальной жизни, то Федор Добронравов уже много лет счастлив в браке с Ириной Добронравовой (работает детским воспитателем). У супругов есть двое сыновей – Виктор и Иван, которые пошли по стопам отца и избрали для себя актерское ремесло.

Также у Добронравова есть внучка Варвара.

А вот супружеская жизнь Татьяны Кравченко не сложилась. Первым ее супругом стал Владимир Лавинский, который работал художником-постановщиком Школы-студии МХАТ. Вместе они прожили два года.

Второй муж — Дмитрий Гербачевский, продюсер «Ленфильма». В браке с ним Кравченко прожила 6 лет. У супругов родилась Анна, единственная дочь Татьяны. Она появилась на свет в 1986 году в Ленинграде.

Однако этот брак тоже распался. Сообщается, что муж даже поднимал на Татьяну руку.

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