Артистки люблять увагу шанувальників, заради якого намагаються перевершити самих себе і перетворитися до невпізнання

Однак, в гонитві за популярністю і під час зміни образів трапляються і певні казуси. Зокрема, щоб виглядати ідеально і абсолютно бездоганно навіть на фото, багато зірок вдаються до використання фотошопу для своїх фото. Іноді такі кадри видають самі себе, адже сліди незручної корекції псують не тільки їх образ, але ще і отримують сотні відгуків в мережі з негативною критикою.

Представляємо вашій увазі топ-добірку фото, на яких зірки показали або справжніх себе, або здивувала слідами невдалого виправлення недоліків.

Настя Каменських опинилася в центрі пильної уваги шанувальників після того, як скинула 20 кілограм. Всі її фото постійно обговорюють і нерідко критикують. Справа в тому, що на фото з відпочинку дівчина виглядала помітно худіше, ніж на деяких відео, в яких було показало, що сама зірка помітно повніше і не так струнко виглядає, ніж на кадрах, які показує з фільтрами і обробкою.

Ані Лорак масово критикують за використання фотошопу, а також невпізнання в принципі, адже артистка, на їхню думку, давно пристрастилася до уколів краси і постійно підколює ботокс, через що стала не схожою на себе. На деяких фото уважні фанати розгледіли навіть фотошоп ніг у зірки, пальці якої виглядали неприродно і не пропорційно.

Анна Седокова сама зізналася у використанні фотошопу через целюліт після народження дітей і набраного зайвої ваги. Седокова з'явилася на курорті і показала справжню себе, вразивши мережу в червоному бікіні, а потім на дні народження молодого чоловіка, не соромлячись зайвої ваги. Анна розповіла, що намагається схуднути, Хоч їй і важко це дається, тому вона комплексує.

Регіна Тодоренко потрапила навесні під гнів мережі через необережне висловлювання про насильство над жінками. Після цього всі коментарі з критикою під її постами ретельно ховаються. А слова про невдалий фотошоп Регіна або ігнорує, або видаляє. На одному з фото зірки шанувальники помітили очевидне ретушування: попа попливла, нога «отощала».

Варто відзначити, що Тодоренко не вперше викривають у невмілому використанні фоторедактора. Особливий шквал негативу припав на комерційний знімок Регіни після пологів, де після дітонародження вона стала виглядати привабливіше, але красиву ілюзію затьмарило відео, де помітні зміни фігури ведучої.

Анастасія Волочкова є однією з найскандальніших зірок російського шоу-бізнесу, тому кожне її фото в фото в соціальній мережі Instagram ретельно обговорюється користувачами, які висміюють артистку при будь-якому зручному випадку за її хвастощі. Особливо уважні навіть публікують добірки з кадрів відео зірки, що показують реальний вигляд знаменитості. Зокрема, користувачі відзначають недбалий вигляд Анастасії, поганий стан шкіри і її розповніле тіло в принципі незважаючи на дієту.

Ольга Бузова також вважається однією з тих, хто зловживає фотошопом. На думку користувачів Instagram, на останніх фото знаменитість стала силньо ретушувати шкіру, приховуючи недоліки і зморшки, а також намагаючись зробити собі вилиці, яких раніше не було навіть незважаючи на те, що вона добре харчувалася і багато займалася спортом. Також користувачі відзначають під фото Бузової: вона видаляє коментарі, а на критику реагує дуже болісно.

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