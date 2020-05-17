Дочь легендарной супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер рассказала поклонникам, что попала в беду

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«У меня был небольшой несчастный случай, но я в порядке!» - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Кайя Гербер позирует в крохотном белье, а ее рука замотана в гипс. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Это, безусловно, пугает», «ох, нет нет нет», «Ангел, нет! Посылаю тебе лучи добра и любви!», «дорогая, выздоравливай», «ауч, наверно это было больно», «О нет! Выздоравливай, дорогая», - пишут они.

Как сообщалось ранее, дочь легендарной супермодели 1990-х Синди Кроуфорд Кайя Гербер стала лицом модного журнала.

18-летняя красотка опубликовала на своей странице в Инстаграм отрывок из съемки для Vogue. Девушка была одета в невероятное платье с разрезом, который шел через все тело. Разрез затронул ноги, живот и грудь модели. Красотка отказалась от белья, чтобы платье смотрелось на ней на все 100%. Дополняла образ шнуровка, которая скрепляла разрез.

«Невероятный опыт съемки в Олимпийском храме - это то, чем я буду дорожить вечно. Спасибо всем, кто сделал эту поездку такой веселой, и спасибо Зевсу за то, что пригласили нас в ваш прекрасный дом», - подписала Гербер фото.

За день пост собрал около 148 тысяч лайков. В комментариях юной модели оставили множество комплиментов.

Напомним, что Кайя Гербер посветила аппетитными прелестями под водой: «Совсем как русалка».

Как писала Politeka, Кайя Гербер задрала топ и показала, что унаследовала от мамы: "Афродита".

Также Politeka писала, что Синди Кроуфорд в браке с Ричардом Гиром поразила интимным фото с новым возлюбленным: "Наше первое...".