Топ-модель Белла Хадид, которую назвали самой красивой женщиной 2019 года, вышла в свет в прозрачном платье

Как сообщает Politeka.net, Белла Хадид — знаменитая модель, которая является одной из самых востребованных в своей професии. Она молода и красива, любит появляться в откровенных нарядах и шокировать публику.

На этот раз в своем блоге она показала пикантный образ, в котором появилась перед камерами фотографов.

На Белле - серебристое прозрачное платье, напоминающее фату, которое состоит из множества соедененных между собой серебристых эллементов. Наряд в точности подчеркнул все волнительные изгибы одной из самых высокооплачеваемых моделей мира, позволив выделить ее талию и подчеркнуть пышную грудь.

Светлая ткань с вышивкой и стразами струится вниз от талии пышными волнами, а в зоне декольте глубокий вырез, открывающий вид на ее округлости. Под платьем можно рассмотреть бежевую комбинацию и стройные ножки топ-модели, но лифчик она не одела.



Дополняют образ длинные серьги и красивая высокая прическа, а также эффектный макияж в модных нюдовых тонах.

Когда смотришь на снимки создается впечатление, словно смотришь на фею или эльфийку. Так и хочется сказать, когда видишь такую красоту: "Мурашки по коже, неземная красота, мечта любого мужчины".

Напомним, знойная Белла Хадид засветила самые аппетитные места в дерзком наряде

А еще Politeka писала, что жаркая Белла Хадид сверкнула округлостями в неприличном купальнике

Также Politeka сообщала, что мокрая Белла Хадид пошалила на камеру, горячие кадры