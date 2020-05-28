Известные модели Кайли и Кендалл Дженнер показали сочные образы, ничего не прикрывая

На фото Кайли сидит в оранжевом купальнике, который почти ничего почти не прикрыл. Красавица соблазнительно взяла палец в рот и запрокинула голову. Рядом лежала Кендалл в оранжевом купальнике, только закрытом. Красотка подогнула ногу и задумано смотрела куда-то. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Пока", - лаконично подписала фото модель

Фанаты поставили почти 10 миллионов лайков и написали множество комментариев:

"Черт", "Одна из наших любимых", "Вау", "Оглушительные", "Ого, воспоминания", "Спасибо, красавицы", "Королева Кайли".

Сообщалось, что самая молодая миллиардерша в мире, модель и бизнесвумен Кайли Дженнер записала необычное видео с горячей подружкой.

Дженнер надела короткий топик на заклепках и с длинными рукавами. Вырез посередине придал образу большей соблазнительности. Казалось, что под одеждой не было белья. При этом грудь сильно выпирала, поднявшись вверх.

Ранее мы сообщали, что 22-летняя американская модель, бизнесвумен и светская львица Кайли Дженнер осчастливила армию фанатов откровенным образом.

Кайли обтянула завидные прелести, подставив под солнце упругую грудь. Модель изящно уселась на краю бассейна, опустив ноги в воду. От наслаждения звезда закрыла глаза и немного задрала голову.

Напомним, соблазнительная Кайли Дженнер заворожила нереальными формами в мини-бикини

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