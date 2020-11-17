Артистки любят внимание поклонников, ради которого стараются превзойти самих себя и преобразиться до неузнаваемости

Однако, в погоне за популярностью и во время смены образов случаются и определенные казусы. В частности, чтобы выглядеть идеально и абсолютно безупречно даже на фото, многие звезды прибегают к использованию фотошопа для своих фото. Иногда такие кадры выдают сами себя, ведь следы неловкой коррекции портят не только их образ, но еще и получают сотни отзывов в сети с негативной критикой.

Представляем вашему внимаю топ-подборку фото, на которых звезды показали либо настоящих себя, либо удивила следами неудачного исправления недостатков.

Настя Каменских оказалась в центре пристального внимания поклонников после того, как сбросила 20 килограмм. Все ее фото постоянно обсуждают и нередко критикуют. Дело в том, что на фото из отдыха девушка выглядела заметно худее, чем на некоторых видео, в которых было показало, что сама звезда заметно полнее и не так стройно выглядит, чем на кадрах, которые показывает с фильтрами и обработкой.

Ани Лорак массово критикуют за использование фотошопа, а также неузнаваемость в принципе, ведь артистка, по их мнению, давно пристрастилась к уколам красоты и постоянно подкалывает ботокс, из-за чего стала не похожей на себя. На некоторых фото внимательные фанаты разглядели даже фотошоп ног у звезды, пальцы которой выглядели неестественно и не пропорционально.

Анна Седокова сама призналась в использовании фотошопа из-за целлюлита после рождения детей и набранного лишнего веса. Седокова появилась на курорте и показала настоящую себя, поразив сеть в красном бикини, а затем на дне рождения молодого супруга, не стесняясь лишнего веса. Анна рассказала, что старается похудеть, хоть ей и тяжело это дается, поэтому она комплексует.

Регина Тодоренко попала весной под гнев сети из-за неосторожного высказывания о насилии над женщинами. После этого все комментарии с критикой под ее постами тщательно скрываются. А слова о неудачном фотошопе Регина либо игнорирует, либо удаляет. На одном из фото звезды поклонники заметили очевидное ретуширование: попа поплыла, нога «отощала».

Стоит отметить, что Тодоренко не впервые уличают в неумелом использовании фоторедактора. Особенный шквал негатива пришелся на коммерческий снимок Регины после родов, где после деторождения она стала выглядеть привлекательнее, но красивую иллюзию омрачило видео, где заметны изменения фигуры ведущей.

Анастасия Волочкова является одной из самых скандальных звезд российского шоу-бизнеса, поэтому каждое ее фото в фото в социальной сети Инстаграм тщательно обсуждается пользователями, которые высмеивают артистку при любом удобном случае за ее хвастовство. Особо внимательные даже публикуют подборки из кадров видео звезды, показывающие реальный вид знаменитости. В частности, пользователи отмечают небрежный вид Анастасии, плохое состояние кожи, практически облысевшую голову с жидкими волосами и ее располневшее тело в принципе несмотря на диету.

Ольга Бузова также считается одной из тех, кто злоупотребляет фотошопом. По мнению пользователей Инстаграм, на последних фото знаменитость стала силньо ретушировать кожу, скрывая недостатки и морщины, а также пытаясь сделать себе скулы, которых раньше не было даже несмотря на то, что она хорошо питалась и много занималась спортом. Также пользователи отмечают под фото Бузовой: она удаляет комментарии, а на критику реагирует очень болезненно.

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