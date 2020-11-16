Колишня солістка групи «Серебро» Олена Темнікова захопила ефектним виглядом в прозорому вбранні

Як розповідає Politeka, фотографії знаменитість опублікувала у себе в Instagram.

Олена Темнікава відображена в прозорій сукні крізь яку можна побачити чорну білизну.

"Небезпечна 👽», - коротко охарактеризувала собі в пікантному образі артистка.

Відзначимо, користувачі мережі виявилися трохи більш багатослівними, побачивши Темникову в такому вбранні.

"Мені так подобається мейк і зачіска 😍 і, взагалі, ти вся така красива, я не можу», «цікавий образ», «і ризикова, без маски», «вогонь», «ні, ну це дуже🔥», «Олена, яка ти кайфушная. Не налюбуюсь», «Ситуація help", ситуація sos звичайно», «Люблю вашу красу 😍чарівність😍ви найулюбленіша😍 мила😍», «О, боги», «Ленуська - небезпека💣», «Ви дуже гарна😍😍красиві прекрасні очі», «Ти супер, Лена», «Гармата», «Нереальна», - пишуть в коментарях.

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