Экс-солистка "Серебро", известная певица Елена Темникова сразила наповал нежной красотой

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм певица опубликовала серию пикантных фото. Красотка позировала в невероятно красивом платье с обнаженной спиной, а также поделилась кадрами совсем без одежды.

На фото Елена демонстрировала авторскую бижутерию. Она украсила голое тело серебристыми цепями и произвела настоящий фурор. Образ красотки выглядел одновременно нежным и невероятно жарким.

Кроме этого, Елена похвасталась фигуркой в экстравагантном платье. Наряд прикрывал бюст звезды, давая возможность рассмотреть ее нежные изгибы и мягкую кожу.

Всего за два часа пост красотки собрал почти 40 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Я ослеп. Фотки отвал всего», «Нежная», «Как дышать ты такая красивая», «красивая очень», «Воооооууу. фотки огнище», «Красивые глаза», «Ленуля, моя самая красивая мечта!», «Прелесть какая», «У вас красивое тело, красивая внешность», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Елена Темникова развалилась на шезлонге возле бассейна. Певица была одета в штаны и блузку. Она расстегнула несколько пуговиц на кофточке, добавляя кадрам пикантности.

Напомним, что Елена Темникова променяла подругу на новую любовь, интимное видео заинтриговало сеть: «Вау, какая…».

Как сообщала Politeka, Елена Темникова облачилась в латекс и заставила мужчин пускать слюни: «Как из пятого элемента…».

Также Politeka писала, что Елена Темникова сразила наповал кардинальной сменой имиджа: "Мэрилин Монро в самом соку".