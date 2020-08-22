Бывшая солистка группы «Серебро» Елена Темникова засветила на камеру пикантные кадры из нового клипа

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Мега-любовь. Скоро. Везде», - коротко говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как сразу молодая девушка целует парня. При этом пары сразу меняются, но сам ракурс при этом не меняется.

«Вау, какая красота», «А где мужской поцелуй, Лена?», «Осторожно, от клипа захочется много поцелуев», «закружилась голова от такой красоты», «Сколько поцелуев-то, аж в глазах зарябило», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что группа «Серебро» образовалась в 2006 году. Темникова покинула группу в 2014 году, заявив о напряженных отношениях с другими участницами коллектива. Осенью 2018 года Серябкина также рассказала о своем уходе и начале сольной карьеры.

Совсем недавно экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.

«Да, мы с ней были вместе, как девушка и девушка, как люди в отношениях. Это в принципе было достаточное количество времени, несколько лет», — заявила певица. Она пояснила, что это легко можно доказать по райдеру, согласно которому они жили всегда в одном номере.

Напомним, что Ольга Серябкина поразила внешностью в одном белье: "Кто тебя создал такую?".

Как сообщала Politeka, Ольга Серябкина сняла штаны и повертелась перед камерой: "Не заболей, худышка".

Также Politeka писала, что Ольга Серябкина посветила роскошным бюстом в порванной маечке: "Торчком".