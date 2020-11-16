Бывшая солистка группы «Серебро» Елена Темникова восхитила эффектным видом в прозрачном наряде

Как рассказывает Politeka, фотографии знаменитость опубликовала у себя в Instagram.

Елена Темникава запечатлена в прозрачном платье сквозь которое можно увидеть черное белье.

«Опасная 👽», - коротко охарактеризовала себе в пикантном образе артистка.

Отметим, пользователи сети оказались немного более многословными, увидев Темникову в таком наряде.

«Мне так нравится мейк и причёска 😍 и, вообще, ты вся такая красивая, я не могу», «Интересный образ», «И рисковая, без маски», «Огонь», «Нет, ну это очень🔥», «Лена, какая ты кайфушная. Не налюбуюсь», «Ситуация help, ситуация sos конечно», «Люблю вашу красоту 😍обояние😍вы самая любимая😍 милая😍», «О, боги», «Ленуська - опасность💣», «Вы очень красивая😍😍красивые прекрасные глаза», «Ты супер, Лена», «Пушка», «Нереальная», - пишут в комментариях.

Напомним, что Елена Темникова променяла подругу на новую любовь, интимное видео заинтриговало сеть: «Вау, какая…».

Как сообщала Politeka, Елена Темникова облачилась в латекс и заставила мужчин пускать слюни: «Как из пятого элемента…».

Также Politeka писала, что Елена Темникова сразила наповал кардинальной сменой имиджа: "Мэрилин Монро в самом соку".