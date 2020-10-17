Известная певица Елена Темникова, бывшая солистка российской группы «Серебро», показала, что прохладная осень – стилю не помеха

Красотка опубликовала пару снимков, на которых предстала в образе, который как нельзя лучше подходит для октября, передает Politeka.net.

На ней – юбка-миди в клетку, серый в клетку корсет, подчеркивающий тонкую талию и красивую форму груди, а также коричневая ажурная блуза. Образ дополняют черные сапоги.

«Тут я девочка;)). В юбке. Что редко. Мода🤎🔎», – подписала публикацию артистка.

Меньше часа понадобилось на то, чтобы снимок пост собрал первые 10 тысяч лайков. Отметим, что фанаты звезды не пожалели комплиментов в адрес Темниковой, подчеркнув, что такой образ очень к лицу исполнительнице.

«красивый образ))🤎», «Как-то жарко резко стало! 🔥🔥🙈😍🤤», «Красивая девочка в юбке💎💎💎юбка супер тренд😍😍», «Вааау😍 очень красивая», «Барби🤍», «просто шедевр, нет слов, одни эмоции))», «Ленка огонь🔥», «Ну, вапще 🔥Мэрлин Монро в самом соку😍🤘», «Классное платье! Тебе очень идет)», «Вы самая красивая💎 вы самая прекрасная💎 вы милая💎 вы нежная💎», «Вы такая прекрасная🙏😇💐💐💐💐💐💐💐💐Елена💖 в этом наряде🍰🍰🍰☕☕☕🎃🎃🎃👼», – пишут восторженные поклонники.

Как известно, в одном из своих интервью певица рассказала о своих отношениях с Ольгой Серябкиной, которые несколько лет были очень напряженными. Поведение другой солистки группы Темникова назвала «дедовщиной». Как уточнила певица, именно затяжной конфликт с другой вокалисткой ансамбля и стал истинной причиной ее ухода из коллектива.

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