Популярная певица Елена Темникова, которая раньше выступала в группе «Серебро», похвасталась точеной фигурой в латексном наряде

Кадры знаменитость опубликовала в Instagram, передает Politeka.

«Клипу #жара один год. Вот и время 🙇🏻‍♀️пролетело... красивый, кстати, клип. Кстати, в Китае это моя самая популярная песня. Как нам рассказал мейджор», - говорится в сообщении.

Уточним, что пост красотка сопровождала снимком, на котором она позирует в латексном наряде, всячески изгибаясь перед камерой. Поклонники также оценили работу звезды, сравнив ее с героиней культового фильма.

«Крутой образ», «Люблю бекстейдж, где ты чипсики в этом костюме ешь 😅😍», «представляю, как жарко в этом костюме», «как из пятого элемента», «настолько красива, что кажешься идеальной девушкой», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что певица Елена Темникова, бывшая солистка российской группы «Серебро», показала, что прохладная осень – стилю не помеха

На ней – юбка-миди в клетку, серый в клетку корсет, подчеркивающий тонкую талию и красивую форму груди, а также коричневая ажурная блуза. Образ дополняют черные сапоги.

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