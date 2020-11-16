Українцям приходять захмарні суми штрафів

Платити доводиться власникам автомобілів з єврономерами через нерозмитнення.

За перевищення тимчасового ввезення/вивезення та транзиту "євроблях" зазначені порушення передбачають накладення штрафу у розмірі 170 тисяч грн або конфіскацію автомобіля, повідомляє Закарпатська митниця Держмитслужби на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що за десять місяців 2020 року інспектори склали 570 протоколів про порушення митних правил за статтею 470 Митного кодексу України (не доставка транспортних засобів особистого користування, які були ввезені в митному режимі транзит).

Зокрема, по 90 справах судом накладено штрафи на загальну суму 15,3 млн грн (170 тисяч по кожній справі), по 144 справах застосовано конфіскацію транспортних засобів на загальну суму майже 6,7 млн грн.

Відповідно до статті 481 Митного кодексу України (порушення строку тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування) складено 591 протокол, з яких:

митницею накладено штрафів по 348 справах на загальну суму 3,3 млн грн;

судом накладено штрафів по 41 справі на загальну суму 6,9 млн грн (170 тис кожна справа)

застосовано конфіскацію автомобілів у 35 справах на загальну суму 1,7 млн грн.

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