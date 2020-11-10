В Раде и Министерстве финансов разные точки зрения по растаможке автомобилей на европейских номерах

Об этом в интервью Апострофу рассказал нардеп Евгений Брагар.

По его словам, некоторые нардепы вместе с Минфином выступают против любого варианта доступного растаможивания.

Друая часть депутатов, как утверждает Евгений Брагар, готовы поддержать рассрочку таможенных платежей, но, чтобы они остались в нынешнем объеме.

"И третья – есть группа активистов... которые выступают за общее доступное растаможивание, чтобы был снова введен льготный период, как это было в 18-19 году, как минимум, на 6 месяцев, чтобы люди имели возможность завезти и растаможить доступные автомобили", - продолжил Брагар.

Подытоживая, нардеп добавил, что пока окончательный вариант законопроекта о растаможке евроблях разрабатывается, штрафы для украинских водителей должны быть заморожены.

До этого мы рассказывали, что Верховная Рада позволила штрафовать украинцев на карантине по новым правилам

Шестого ноября народные депутаты приняли законопроет, по которому граждан могут на месте штрафовать за не ношение защитной маски. Его поддержали 262 народных депутата.

Отныне украницам, которые не наденут маски в общественных местах или просто носят их на подбородках, правоохранители будут выписывать на месте штраф в размере 170 гривен. Если гражданин попадется повторно, его оштрафуют уже на 255 гривен.

Напомним, что из украинцев выбивают несуществующие штрафы: кто под ударом и как отличить подделку.

Как сообщала Politeka, выдача кредитов по-новому, какие изменения подготовили украинцам: "не более одной минимальной зарплаты..."

Также Politeka писала, что Зеленский заговорил об ужесточении наказаний для украинцев и рассказал, что для этого нужно