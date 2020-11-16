Не все смогут оплатить такие штрафы

Украинцам приходят заоблачные суммы штрафов

Платить приходится владельцам автомобилей с еврономерами из-за нерастаможки.

За превышение временного ввоза/вывоза и транзита "евроблях" указанные нарушения предусматривают наложение штрафа в размере 170 тысяч грн или конфискацию автомобиля, сообщает закарпатская таможня Гостаможслужбы на своей странице в Facebook.

Отмечается, что за десять месяцев 2020 года инспекторы составили 570 протоколов о нарушении таможенных правил по статье 470 Таможенного кодекса Украины (не доставка транспортных средств личного пользования, которые были ввезены в таможенном режиме транзит).

В частности, по 90 делам судом наложены штрафы на общую сумму 15,3 млн грн (170 тысяч по каждому делу), по 144 делам применена конфискация транспортных средств на общую сумму почти 6,7 млн грн.

Согласно статье 481 Таможенного кодекса Украины (нарушение срока временного ввоза транспортных средств личного пользования) составлен 591 протокол, из которых:

таможней наложено штрафов по 348 делам на общую сумму 3,3 млн грн;

судом наложено штрафов по 41 делу на общую сумму 6,9 млн грн (170 тыс каждое дело)

применена конфискация автомобилей по 35 делам на общую сумму 1,7 млн грн.

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