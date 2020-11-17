Ця фігура не може забутися

Модель і починаюча актриса Емілі Ратаковськи, яка завагітніла первістком, викликає невимовний захват своїми архівними знімками

Зірка повідомила про своє цікаве положення в кінці жовтня, повідомляє Politeka.net. Модель вже встигла зробити кілька знімків, на яких демонструє свій животик.

Батьком майбутнього малюка став чоловік красуні Себастьян Бір-Макклард. Подружжя поки не розкриває стать.

Тим часом шанувальники згадують палкі образи знаменитості, адже цю дівчину не забути ніколи.

Так, в одній з груп з'явилося палюче селфі Ратаковськи. Розкута знаменитість позувала в напівпрозорому халатику без білизни.

Красуня розчахнула одяг, блиснувши оголеними принадами, а тим часом з-під прозорої тканини чи не показувалося найінтимніше.

На шиї Емілі виблискували красиві прикраси. Вона дивилася в камеру своїми майже чорними очима і відкрила пухкі губи.

Пост в групі зібрав десятки лайків і жодного коментаря.

Нагадаємо, Емілі Ратаковськи постала в персиковій сукні з довгим декольте, з якої спокусливо виглядали груди. Пишні форми, знаходилися під тканиною, але пікантності все-таки додавав факт, що вони були без білизни.

Тканина струмувала на тілі і натягнулася на великих принадах.

Раніше повідомлялося, що Емілі Ратаковськи постала у відвертому купальнику з повністю відкритою спиною, що особливо підкреслює гарну "п'яту точку" зірки і її спокусливі груди. На голові у зірки загорнуто рушник, з чого можна зробити висновок, що модель недавно з душу.

Фото також було опубліковано у фан-групі, тому не зібрало багато коментарів.

Нагадавши, кудлата Емілі Ратаковськи приголомшила змінами в зовнішності, стала ще красивіше.

Як Politeka повідомляла, що Ратаковськи без ліфчика повеселилася перед дзеркалом в томній позі