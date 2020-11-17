Модель і починаюча актриса Емілі Ратаковськи, яка завагітніла первістком, викликає невимовний захват своїми архівними знімками
Зірка повідомила про своє цікаве положення в кінці жовтня, повідомляє Politeka.net. Модель вже встигла зробити кілька знімків, на яких демонструє свій животик.
Батьком майбутнього малюка став чоловік красуні Себастьян Бір-Макклард. Подружжя поки не розкриває стать.
Тим часом шанувальники згадують палкі образи знаменитості, адже цю дівчину не забути ніколи.
Так, в одній з груп з'явилося палюче селфі Ратаковськи. Розкута знаменитість позувала в напівпрозорому халатику без білизни.
Розлучення Христини Орбакайте з чоловіком, з'явилися фото, які все пояснюють, і реакція Галкіна: "Дитина щаслива"
"Швидка" забрала Влада Яму з ефіру "Танців з зірками", в якому він зараз стані: "Станцював...", фото
"Воскресла" коханка Тарзана зробила нову заяву, вразивши видом після хвороби: "Потрібен аналіз на..."
"Наречена" Харламова заткнула за пояс Волочкову своїм ідеальним шпагатом: "Як струна"
Красуня розчахнула одяг, блиснувши оголеними принадами, а тим часом з-під прозорої тканини чи не показувалося найінтимніше.
На шиї Емілі виблискували красиві прикраси. Вона дивилася в камеру своїми майже чорними очима і відкрила пухкі губи.
Пост в групі зібрав десятки лайків і жодного коментаря.
Нагадаємо, Емілі Ратаковськи постала в персиковій сукні з довгим декольте, з якої спокусливо виглядали груди. Пишні форми, знаходилися під тканиною, але пікантності все-таки додавав факт, що вони були без білизни.
Тканина струмувала на тілі і натягнулася на великих принадах.
Раніше повідомлялося, що Емілі Ратаковськи постала у відвертому купальнику з повністю відкритою спиною, що особливо підкреслює гарну "п'яту точку" зірки і її спокусливі груди. На голові у зірки загорнуто рушник, з чого можна зробити висновок, що модель недавно з душу.
Фото також було опубліковано у фан-групі, тому не зібрало багато коментарів.
Нагадавши, кудлата Емілі Ратаковськи приголомшила змінами в зовнішності, стала ще красивіше.
Як Politeka повідомляла, що Ратаковськи без ліфчика повеселилася перед дзеркалом в томній позі